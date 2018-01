Nba: Boston ancora al tappeto, Indiana sbanca San Antonio

22 gennaio 2018

BOSTON CELTICS-ORLANDO MAGIC 95-103

Clamorosa terza sconfitta consecutiva per Boston che stavolta scivola a sorpresa sul parquet di casa di fronte a Orlando. Alla prima della classe a Est non basta un Irving da 40 punti, coadiuvato da Brown (17) e Marcus Morris (12), perché i Magic dopo i primi due quarti chiusi sul -1, trovano un terzo quarto da paura con un impressionante parziale (32-12). Boston cerca il recupero nell’ultima frazione, ma è costretta a cedere il passo a Orlando che trova in Payton (22 punti), Fournier (19) e Gordon (11 punti e 13 rimbalzi) i protagonisti indiscussi della seconda vittoria nelle ultime tre partite della penultima forza del gruppo Est.



SAN ANTONIO SPURS-INDIANA PACERS 86-94

Dopo il ko con Toronto arriva un altro stop per gli Spurs, quarta forza a Ovest, che capitolano all’At&T Center di San Antonio contro gli Indiana Pacers, sesta forza a Est che ritrova il successo dopo due scivoloni consecutivi. Per gli ospiti decisive le prestazioni di Oladipo (19 punti), Collison (15) e Young (14) che trascinano i Pacers nel terzo e decisivo quarto del match, chiuso con un parziale a favore di Indiana di 25-16. Il migliore per San Antonio è Pau Gasol (14 punti e 9 rimbalzi), con Parker e Forbes a piazzare 12 punti a testa e Aldridge da doppia doppia (10 punti e altrettanti rimbalzi).



LOS ANGELES LAKERS-NEW YORK KNICKS 127-107

Seconda vittoria consecutive per i Lakers che risalgono la corrente a Ovest, battendo allo Staples Center i Knicks alla quinta sconfitta nelle ultime sette gare. Top scorer della serata per Los Angeles è Clarkson con 29 punti e 10 assist, decisivo come Randle che piazza anche lui una doppia doppia, da 27 punti e 12 rimbalzi. Bene anche Kuzma con i suoi 15 punti all’attivo. New York capitola nonostante i 17 punti a testa di Porzingis, Hardaway e Beasley.



DETROIT PISTONS-BROOKLYN NETS 100-101

Continua la serie nera dei Pistons che incappano nella quinta sconfitta di fila, alla Little Caesars Arena passano i Nets che trovano, invece, il secondo successo consecutivo dopo la bella vittoria su Miami. Partita condotta da Brooklyn sin dalle prime battute, con Dinwiddie mattatore (22 punti) coadiuvato da Hollis-Jefferson (21) e Carroll (16). Detroit prova con Harris (20 punti), Johnson (18) e Kennard (13) a risalire la corrente nell’ultimo quarto, ma alla sirena sono i Nets a festeggiare una vittoria che li rilancia a Est.