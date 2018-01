Eurolega - Milano, bis con brivido: Baskonia al tappeto

19 gennaio 2018

Dopo la vittoria conquistata a dicembre al Mediolanum Forum l'Olimpia trova il bis contro il Baskonia anche alla Buesa Arena: gli spagnoli provano la rimonta nei minuti finali ma devono arrendersi alla squadra di Piangiani che trova il sesto successo in Eurolega. I primi minuti di gara sembrano presagire una serata nera per l'Olimpia, che dopo il primo canestro di Theodore subisce il ritorno dei padroni di casa fino al 9-2. Quello del Baskonia è però solo un fuoco di paglia e Milano può ingranare la marcia giusta fino al 19-22 che chiude il primo quarto.



La resa degli spagnoli sembra dietro l'angolo, ma riescono a rispondere punto su punto fino alla tripla di Goudelock che regala il definitivo allungo. Da quel momento il distacco è destinato solo a crescere con i minuti finali del secondo quarto che lanciano la squadra di Pianigiani fino al +11. I tentativi del Baskonia di rientrare in gara sono troppo timidi, tre triple di uno scatenato Granger (autore alla fine di 15 punti) non bastano a intaccare il vantaggio di Milano: Jerrels, Micov e Goudelock rispondono colpo su colpo.



La paura sembra far capolino in avvio di ultimo quarto, quando Jannings riporta il distacco a sei punti e la media da tre di Milano inizia a calare notevolmente. Ci pensa Bertans, seguito a ruota da una tripla di Theodore, a ristabilire le distanze. Manca però il punto esclamativo e gli spagnoli non demordono: con una rimonta da urlo si portano sul 77-77 quando manca un solo giro di lancette alla sirena. Goudelock (16 punti complessivi a referto) dalla lunetta ristabilisce le distanze, una bomba da tre di Beaubois regala il nuovo equilibrio.



Ancora il francese trova il canestro che vale il clamoroso sorpasso, ma sulla sirena è Theodore a regalare i due punti che firmano il definitivo 82-83 mettendo il sigillo su una vittoria da infarto. Adesso per l'Olimpia la sfida di venerdì prossimo contro il Maccabi Tel-Aviv ottavo in classifica potrebbe avere un sapore radicalmente diverso.