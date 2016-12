Eurolega, Bargnani duro: "Io ho giocato in NBA, dove ha giocato chi mi critica?"

15 ottobre 2016

Il Mago è tornato. Dopo 10 anni di (pochi) alti e (molti) bassi in NBA , Andrea Bargnani si è riconquistato i riflettori europei grazie a una grande prestazione con la maglia del Baskonia : 26 punti tirando col 71% dal campo e vittoria al debutto in Eurolega contro l' Efes . L'ex Treviso ha però voluto sfogarsi per le dure critiche ricevute in questi anni: "La gente dice molte cose. Io però ho giocato in NBA, questa gente dove ha giocato?"

L'accusa che a lungo gli è stata rivolta è quella di non essere un grande difensore, ma Bargnani non ci sta: "Chi le dice queste cose? Le dite voi? Ho giocato in NBA per molti anni - ha dichiarato il Mago - La gente e i media parlano di qualunque cosa. Noi siamo professionisti e siamo esposti a questo tipo di commenti, sia quelli positivi sia quelli negativi. Quando giochi bene sei un dio, quando giochi male sei scarso".



Le sue ultime prestazioni parlano chiaro: 18 punti contro Murcia, 20 contro Barcellona e infine l'exploit in Eurolega. Bargnani è pronto a mettersi alle spalle critiche e difficoltà. I tifosi del Baskonia lo hanno già eletto come nuovo idolo e al termine della gara contro l'Efes gli hanno anche dedicato la standing ovation. A 30 anni il "Mago" è pronto a scrivere un nuovo, importante, capitolo della sua carriera.