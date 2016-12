Basket, Supercoppa 2015: trionfo Reggio Emilia, Milano ko

27 settembre 2015

Il trionfo di Reggio Emilia, un'altra delusione per l'Olimpia. La Grissin Bon si aggiudica la Supercoppa 2015 battendo in finale Milano 80-68 e alza così al cielo il primo trofeo della nuova stagione di basket: una vittoria meritata per i ragazzi di Menetti che, dopo aver superato in semifinale i campioni d'Italia di Sassari, mettono in ginocchio anche l'EA7 facendo gara di testa e portandosi a casa il trofeo per la prima volta nella loro storia.