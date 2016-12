Basket, Olimpia Milano: Repesa è il nuovo coach

Dopo Daniel Hackett Milano saluta anche Luca Banchi. Separazione consensuale, come nel caso del play italiano, separazione che apre le porte alla rivoluzione tecnica voluta da Giorgio Armani dopo lo zero titoli di questa stagione. Livio Proli, l’uomo di fiducia del proprietario dell’Olimpia, continua a lavorare in maniera autonoma e continua soprattutto con i colloqui individuali. Quello di giornata con Banchi ha portato all’addio dell’allenatore dello scudetto della stagione passata. L’uomo del futuro sulla panchina biancorossa è Jasmin Repesa, che ha vinto il ballottaggio con Georgios Bartzokas, in pole fino a qualche ora fa.



Milano ha nella mente solo una cosa in questo momento: ripartire da Alessandro Gentile e su di lui costruire un progetto per tornare a vincere immediatamente. Punto in più, questo, nella corsa al titolo di coach milanese per Repesa, che con l’attuale capitano biancorosso, dopo la parentesi insieme a Treviso, ha un rapporto di stima consolidato. Con l’ingaggio di Repesa riparte la ristrutturazione al roster e Cinciarini è il primo nome per sostituire Hackett nel ruolo di playmaker. Hackett che, corteggiatissimo da Malaga, cercherà invece di giocarsi le poche chances NBA con dei provini con Dallas e New York.