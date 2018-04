Basket, Nba playoff: Sixers e Warriors volano in semifinale di Conference

25 aprile 2018

Nella notte Nba successo importante per Philadelphia dell’azzurro Belinelli (11 punti) che batte 104-91 Miami in gara-5 del primo turno playoff e chiude la serie sul 4-1 per volare in semifinale di Conference a Est. Stesso discorso per Golden State che supera San Antonio 99-91 con Durant sugli scudi (25 punti) per conquistare la semifinale a Ovest. Vince anche Boston , piegata Milwaukee 92-87 e serie sul 3-2 per i Celtics.

PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 104-91

Una splendida vittoria per Philadelphia che sul parquet amico del Wells Fargo Center si aggiudica gara-5 e chiude il discorso contro Miami, aggiudicandosi la serie del primo turno playoff 4-1 e volando in semifinale a Est. Partita in equilibrio nei primi due quarti, all’intervallo lungo si registra una parità (46-46) che viene rotta da uno strappo da paura dei Sixers che alla sirena festeggiano cinque uomini in doppia cifra, su tutti il top scorer del match Jj Redick con 27 punti. Doppie doppie per Embiid (19 punti e 12 rimbalzi) e Simmons (14 punti e 10 rimbalzi) mentre sono 10 i punti di Covington. L’azzurro Marco Belinelli chiude la sua partita con 11 punti, 3 rimbalzi e 3 assist realizzati in 30’ di gioco. Cinque uomini in doppia cifra anche per Miami: Olynyk (18 punti), Johnson (16), Dragic (15), Winslow (12) e Wade (11).



GOLDEN STATE WARRIORS-SAN ANTONIO SPURS 99-91

Golden State si aggiudica gara-5 contro San Antonio, giocata alla Oracle Arena di Oakland, per chiudere la serie del primo turno playoff sul 4-1 e accedere alla semifinale di Conference a Ovest. Partita dominata dai Warriors sin dalle prime battute, con gli Spurs che provano a rialzare la testa soltanto nell’ultimo quarto, senza riuscirvi. Tre uomini in doppia cifra per Golden State che ringrazia la splendida serata del solito Kevin Durant (25 punti) e di Klay Thompson (24 punti), bene anche Draymond Green che chiude con una doppia doppia da 17 punti e 19 rimbalzi). Per San Antonio brilla LaMarcus Aldridge con una doppia doppia da 30 punti e 12 rimbalzi, poi Mills (18 punti), Anderson (10) e Ginobili (10).



BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 92-87

Boston piazza l’acuto giusto e vince gara-5 playoff, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie del primo turno contro Milwaukee. Grande prestazione di squadra dei Celtics che dominano dall’inizio alla fine, gestendo bene il vantaggio anche nell’ultimo quarto, quando i Bucks hanno provano la rimonta arrivando anche a tre punti dalla parità. Alla sirena esulta Boston che ringrazia un grande Al Horford, che chiude in doppia doppia con 22 punti e 14 rimbalzi. Bene anche Rozier (16 punti), Brown (14) e Morris (10). Cinque uomini in doppia cifra non bastano ai Bucks per evitare la sconfitta: il top scorer del match è Middleton (23 punti), poi Parker (17), Bledsoe (16), doppia doppia per Antetokounmpo (16 punti e 10 rimbalzi) e Muhammad (11). Appuntamento con gara-6 venerdì al Bmo Harris Bradley Center di Milwaukee con il primo match point per chiudere la serie a favore di Boston.