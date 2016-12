Basket, Gentile: "Voglio l'Nba con Houston"

22 giugno 2016

Sogno a stelle e strisce per Alessandro Gentile . Il capitano è pronto a dire addio all' Olimpia : "L'anno prossimo voglio misurarmi nella lega più importante del mondo, la Nba". Nel suo futuro ci potrebbero essere gli Houston Rockets, squadra che detiene i suoi diritti nella Nba: "Sarebbe un sogno, il mio obiettivo è giocare in America. James Harden è una superstar, penso di potermi integrare perfettamente ai Rockets: posso aiutare la franchigia a vincere delle partite".

Gentile troverebbe sulla panchina texana Mike D'Antoni, icona delle mitiche Scarpette Rosse: "Per me, D'Antoni è una leggenda del basket italiano, un esempio per tutti. Giocare per lui sarebbe molto bello. Quest'anno a Milano sono cresciuto molto. Avere un ruolo come quello di capitano in una squadra del livello dell'Olimpia ha aumentato le mie capacià di leadership".



"Sento che è arrivato il momento giusto per andare a giocare nella Nba - ha concluso al sito americano 'The Vertical' - e spero di avere la chance di farlo". Il destino di Gentile sembra sempre piu' lontano da Milano.