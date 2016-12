Basket, Europei: Bargnani ok, ci sarà in Italia-Lituania

14 settembre 2015

L'Italia del basket tira un sospiro di sollievo. Gli accertamenti medici sull'infortunio di Andrea Bargnani, uscito ieri dopo 12' nella gara con Israele , hanno escluso problemi seri, riscontrando solo un "risentimento muscolare del gemello mediale destro". Il giocatore dei Brooklyn Nets sarà dunque arruolabile per il quarto di finale dell'Europeo contro la Lituania in programma mercoledì sera.

IL TWEET

Nulla di grave, dunque, per Bargnani. Anche se la sua presenza per mercoledì non è ancora certa al 100%. E la conferma arriva direttamente dal profilo Twitter del Mago: "Qui non si molla mai e si va avanti con la fisioterapia per provare ad esserci mercoledì. Grazie sempre di esserci!".