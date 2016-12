Volley, World Grand Prix: l'Italia strapazza la Turchia

5 luglio 2015

Missione compiuta, e in scioltezza, per la Nazionale femminile di volley che batte 3-0 la Turchia e centra il secondo successo di fila al World Grand Prix dopo quello di ieri contro il Belgio. Ad Ankara la squadra di Bonitta si è imposta sulle padrone di casa, vincitrici dell'oro ai Giochi Europei di Baku, con i parziali di 25-22, 25-23, 25-17. L’Italia tornerà in campo venerdì prossimo 10 luglio contro il Giappone a Saitama.