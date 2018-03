Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa

14 marzo 2018

Storia di una amicizia e di una rivalità che passeranno alla storia. Anche se Goggia e Vonn hanno incrociato le proprie carriere solo per una parte della personale traiettoria per motivi anagrafici (Goggia è del 1992, la Vonn del 1984), le loro discese, le loro lotte sul filo dei centesimi e dei punti, verranno comunque ricordate per parecchio tempo.



Da una parte la cannibale americana, capace di vincere anche ad Åre l'ultima discesa di stagione, salendo a 82 vittorie in Coppa del Mondo a meno 4 dal record di Stenmark, dall'altra la nostra bergamasca, che ha di fatto rovinato il penultimo (ma siamo sicuri) anno di carriera all'amica americana. Perché prima, a PyeongChang, le ha soffiato l'oro olimpico in discesa. E ora, in Svezia, le ha portato via anche la Coppa del Mondo di specialità di discesa. Una vera e propria beffa per la Vonn, che nella classifica di specialità ha chiuso a 506 punti, 3 in meno di Sofia Goggia.



Tre punti che valgono la storia, per Sofia. Ad Åre aveva disegnato una mini-discesa praticamente perfetta, su un percorso accorciato e di tanto a causa delle condizioni atmosferiche: neanche un minuto di gara, una discesa sprint in pratica. Vonn non si è data per vinta: è scesa dopo Goggia e l'ha staccata di 6 centesimi. Poi è stato un lungo conto alla rovescia: nessuna atleta doveva inserirsi tra Vonn e Goggia per permettere all'azzurra di vincere la Coppa di discesa, visto che prima dell'ultima gara in questa specialità aveva 23 punti di vantaggio. L'ultimo brivido l'ha regalato una compagna di squadra della Vonn, l'americana Alice McKennis, alla fine terza a +0.28. Quando poi Vlhova ha chiuso la stagione della discesa, Goggia ha potuto festeggiare. A lei l'abbraccio delle altre azzurre: Schnarf ha chiuso sesta, Nadia Fanchini decima, la Brignone non ha preso il via.