Rugby, girone d'inferno per l'Italia ai Mondiali 2019 Azzurri sorteggiati con Nuova Zelanda e Sudafrica: miraggio quarti di finale

10 maggio 2017

Inizia male la Coppa del Mondo 2019 di rugby per l'Italia. Il sorteggio dei quattro gironi della fase finale, in programma in Giappone, non è stato infatti benevolo con gli Azzurri, che sono stati inseriti nella Poule B con due giganti come i campioni in carica della Nuova Zelanda e Sudafrica. Nel girone dell'Italia ci saranno anche la vincente del Rugby Africa Championship e la vincente di un ulteriore pool di ripescaggio.

L'urna di Kyoto ha determinato anche gli altri tre gruppi. Nella Pool A sono finite rispettivamente Irlanda, Scozia e Giappone, in quella C Inghilterra, Francia e Argentina, in quella D Australia, Galles e Georgia.



Il destino dell'Italrugby, purtroppo, sembra ormai segnato visto che il regolamento prevede che a qualificarsi per i quarti di finale siano solo le prime due squadre di ciascun raggruppamento. Anche se il Sudafrica l'abbiamo battuto nel recente test-match del novembre scorso...



O'SHEA: "OBIETTIVO ARRIVARE AL MEGLIO" Il ct dell'Italrugby, Conor O'Shea, ha partecipato al sorteggio dei gironi per la Rugby World Cup 2019, accompagnato dal manager azzurro Luigi Troiani. "Si può riflettere e parlare all'infinito dell'esito di un sorteggio per il Mondiale. Con le modifiche che stiamo apportando nel sistema rugbistico italiano, l'obiettivo è arrivare ai Mondiali 2019 al nostro meglio e rendere orgogliose tutte le componenti del nostro sistema. Vedremo quale sarà il risultato. Lo sport sa regalare grandi momenti e vogliamo che per noi il 2019 sia uno di questi", ha dichiarato O'Shea. Troiani ha una speranza: "La Nuova Zelanda è sicuramente la favorita numero uno per il passaggio del turno in prima posizione, sarà interessante vedere il calendario. Personalmente spero di trovare il Sudafrica al termine della fase a gironi, quando la pressione potrebbe essere più sugli Springboks che su di noi".

