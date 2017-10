Rio 2016, il CIO sospende il Comitato olimpico brasiliano

6 ottobre 2017

Provvedimento che arriva a poche ore di distanza dall'arresto di Nuzman all'interno dell'operazione "Unfair Play – Second Time", in cui è sospettato di aver fatto da mediatore all'interno della compravendita di voti. Per lui le accuse sono quelle di corruzione, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale. In particolare, Nuzman avrebbe fatto arrivare all'ex membro del CIO Lamine Diack 2 milioni di dollari per poter così spostare un certo numero di voti in favore della candidatura di Rio ad ospitare le Olimpiadi del 2016.