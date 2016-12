Los Angeles 2024, svelato il logo: "Segui il sole"

17 febbraio 2016

Un angelo a braccia aperte illuminato dai raggi solari, con lo slogan "Segui il sole" : anche Los Angeles , dopo Roma e Parigi , ha svelato il proprio logo per la candidatura alle Olimpiadi 2024 . Il logo è stato ufficialmente presentato in un evento presieduto dal sindaco Eric Garcetti, di fronte a numerosi atleti e al rappresentanti del comitato promotore, seguito dalla proiezione del film 'Race', in uscita prossimamente. Una pellicola che racconta la storia di Jesse Owens, concentrandosi in particolare sul percorso che lo ha portato al trionfo olimpico di Berlino 1936.

I BOOKMAKERS: LOS ANGELES FAVORITA

Secondo i bookmakers è proprio Los Angeles la candidata più forte a concorrere con Roma. La città californiana è bancata a 2,65, mentre Parigi è data a 6. "Siamo felici di avere quattro candidature estremamente forti e guardiamo avanti ad una competizione affascinante", ha commentato in una nota il presidente del Cio, Thomas Bach, che trova "impressionante" come le città candidate (la quarta è Budapest) abbiano saputo incorporare l'ambizione olimpica "nei piani di sviluppo a lungo termine delle loro città, regione e Paese", e scelto una "chiara focalizzazione sullo sviluppo sostenibile, l'eredità e in particolare, come gli impianti saranno utilizzati dopo le Olimpiadi". Parole che danno ufficialmente il via a una battaglia che si preannuncia agguerrita, il cui esito finale arriverà a Lima nel settembre 2017.