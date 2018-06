Tokyo 2020: un'asta benefica per i nuotatori paralimpici

3 maggio 2018

Un'iniziativa benefica per le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Giovedì è stata presentata l'asta benefica #DONAperNuoTOKYO che andrà a sostenere - attraverso l’offerta di maglie e altri oggetti di alcuni campioni dello sport sulla pagina Facebook di "Avis Cassano Magnago" - il progetto di Polha-Varese per la preparazione dei nuotatori in vista dell’appuntamento con le Paralimpiadi di Tokyo nel 2020. Come accaduto per Rio 2016, la società varesina sarà protagonista di un progetto che raggrupperà alcuni tra i migliori atleti paralimpici italiani per garantirne la preparazione tecnica con allenamenti ad hoc che si terranno tra le province di Milano e Varese nei prossimi due anni.