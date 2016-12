Pallanuoto, Europei 2016: Italia travolgente, è ai quarti

17 gennaio 2016

Non si ferma la marcia dell'Italia che nella vasca della Kombank Arena di Belgrado conquista il pass per i quarti di finale agli Europei di pallanuoto in corso in Serbia. Il Settebello del ct Sandro Campagna travolge anche la Turchia, superata con un netto 16-2 (4-0, 3-0, 5-1, 4-1): brillano Gallo, Presciutti e Aicardi, autori di una tripletta. Prossimo avversario degli azzurri sarà il Montenegro, martedì alle 18.45.