Nuoto, Mondiali: super Detti, bronzo nei 400 metri stile libero

23 luglio 2017

L'Italia del nuoto continua a regalare grandi emozioni ai Mondiali di Budapest; questa volta è Gabriele Detti a far gioire i tifosi azzurri, grazie alla medaglia di bronzo conquistata nei 400 metri stile libero dietro all'australiano Horton e il cinese Sun Yang, che si conferma il re della specialità. Non parte bene l'azzurro, che, dopo una vasca, si trova in penultima posizione; scatta forte, invece , dai blocchi il coreano Park, seguito dal campione olimpico Sun Yang.



Il cinese aumenta il ritmo e si presenta ai 250 metri, con oltre 1" di vantaggio sul primo inseguitore. Ai 300 metri aumenta le bracciate Detti, che si porta in terza posizione a una vasca dal termine. Negli ultimi 50 metri l'azzurro prova a rimontare su Horton, ma per 8 centesimi si deve accontentare del terzo posto dietro all'australiano e Sun Yang, che vince la gara con il tempo di 3' 41" 38. Dopo le due medaglie di bronzo conquistate alle Olimpiadi di Rio 2016, si arricchisce ulteriormente il medagliere di Gabriele Detti, che, grazie al terzo posto di oggi, conquista la sua prima medaglia nella rassegna mondiale.