Nuoto, Mondiali: Paltrinieri d'argento negli 800sl

5 agosto 2015

Strepitoso Gregorio Paltrinieri. Ai Mondiali di nuoto in corso a Kazan, l'azzurro conquista una splendida medaglia d'argento negli 800sl con il tempo di 7'40"81, che è il nuovo primato europeo. L'oro va al cinese Sun Yang, detentore del titolo che ha dovuto lottare fino all'ultima vasca contro Greg prima di spuntarla e di trionfare. Medaglia di bronzo per l'australiano Mack Horton. "E' stato bravo a battermi", ha detto Paltrinieri dopo la gara.

Sun Yang si è imposto con il tempo di 7'39"96. Mack Horton ha chiuso in 7'44"02. "E' stata una bella gara, l'ho gestita dall'inizio e ho fatto tutto in progressione. Ho provato a vincerla negli ultimi 100 metri, ero sicuro di perdere ma non volevo perdere - ha commentato Paltrinieri a Raisport - Sono contento del tempo, sapevo di essere in una buona forma, volevo fare bene, sono contento. Ora ci sono 1500 sono la mia gara, spero di fare bene. Staremo a vedere, ho voglia di farli".