Europei di tuffi, oro della Cagnotto nella gara da un metro

12 giugno 2015

Parte col botto l'Europeo indoor di tuffi di Tania Cagnotto a Rostock. La campionessa italiana ha vinto infatti la medaglia d'oro nel trampolino da un metro . Per la bolzanina, che ha trionfato con il punteggio di 291.20 , si tratta del sesto titolo continentale di categoria, il terzo consecutivo (15 in totale). Tania ha preceduto la russa Baschina (279,40) e l'ucraina Fedorowa (275,40). Ottimo debutto anche per la giovane Bertocchi , quarta.

Prima gara e primo oro. Tania non delude le aspettative e si aggiudica la 23.ma medaglia agli europei. L'ennesimo trionfo, a testimonianza di una carriera meravigliosa. Per la Cagnotto, a 30 anni, in totale si tratta del 15.mo titolo europeo considerando le gare da un metro, da tre metri, nel sincro e dalla piattaforma.



Un vero dominio, sottolineato anche dal presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher e dell'assessore allo sport Martha Stocker. "Un risultato che rende sempre più impareggiabile la sua carriera - hanno commentato -. Come altoatesini dobbiamo essere orgogliosi per ciò che questa straordinaria atleta sta facendo anno dopo anno, rimanendo ai vertici in una disciplina difficile e logorante dal punto di vista fisico e mentale". "Nella storia dello sport di casa nostra - hanno concluso i due a nome di tutta la Giunta provinciale - Tania Cagnotto ha ormai un posto di rilievo".