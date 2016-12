Morto Arnold Palmer, rese celebre il golf

26 settembre 2016

Arnold Palmer , l'uomo che rese popolare il golf portandolo per primo dai country club alla televisione, icona e leggenda di tutti gli appassionati di questo sport, è morto a Pittsburgh a 87 anni , per problemi di cuore. Lo ha fatto sapere Alastair Johnson, Ceo della Arnold Palmer enterprises, la società che aveva fondato per gestire a favore dello sport e dell'impegno filantropico il suo enorme patrimonio, pari a 675 milioni di dollari.

Ha vinto moltissimi tornei e competizioni sia nel PGA Tour che nel Champions Tour a partire dal 1955. Soprannominato "The King" non solo per i suoi primati sportivi ma anche per la sua eleganza e umanità, del golf è stato anche un innovatore. Tra i primi a piangerne la scomparsa, Tiger Woods: "Grazie Arnold per la tua amicizia, i consigli e un sacco di risate", ha twittato. "La tua filantropia e umiltà - ha aggiunto - sono parte della tua leggenda. Sarà difficile immaginare il golf senza di te".

Thanks Arnold for your friendship, counsel and a lot of laughs. Your philanthropy and humility are part of your legend. — Tiger Woods (@TigerWoods) 26 settembre 2016

Remembering the special times I spent with Mr Palmer at Bay Hill. A true pioneer for our sport. Forever remembered. pic.twitter.com/qJQBpDWTWv — Rory McIlroy (@McIlroyRory) 26 settembre 2016

Sad news Mr Arnold Palmer past away. Golf has lost its King. His legacy will last forever. Thank you for what you have done for golf. #RIP — Ian Poulter (@IanJamesPoulter) 26 settembre 2016

So sad to hear Mr. Palmer has passed away. He touched us all and was an incredible role model. The KING. — Jason Day (@JDayGolf) 26 settembre 2016

Mr. Palmer was truly one of golf's greatest icons. His legacy will live on. #RIPTheKing — Dustin Johnson (@DJohnsonPGA) 26 settembre 2016

The golfing world lost a legend today. Prayers for the Palmer family! #MrPalmer #TheKing #Weregoingtomissyou — bubba watson (@bubbawatson) 26 settembre 2016