Tour de France 2019: si parte da Bruxelles, due tappe nel segno di Merckx

16 gennaio 2018

Il Tour de France 2019 partirà non lontano dal Palazzo Reale di Bruxelles il 6 luglio e renderà omaggio al grande Eddy Merckx, esattamente a 50 anni di distanza dalla prima maglia gialla, per una due giorni per le strade della capitale belga. Lo ha annunciato il direttore del Tour Christian Prudhomme. Il 6 luglio prima tappa in linea di 192 km, con il passaggio sul Muro di Grammont. Il giorno successivo, cronosquadre di 28 km collegherà il Palazzo Reale di Bruxelles all'Atomium.