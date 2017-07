Tour de France 2017, diciannovesima tappa: impresa di Boasson Hagen; Froome sempre in giallo

21 luglio 2017

Boasson Hagen vince la diciannovesima tappa del Tour de France , conquistando così la sua terza vittoria in carriera nella corsa francese. Il norvegese, dopo esser andato in fuga con altri 19 corridori, scatta ai 2km dal traguard o e riesce a transitare per primo sul traguardo di Salon de Provence. In classifica generale non cambia nulla, Chris Froome sempre primo con un vantaggio di 23” su Romain Bardet e 29” sul colombiano Uran.

La diciannovesima frazione del Tour de France, 222 km da Embrun a Salon de Provence, ha visto partire una fuga, composta da venti corridori, dopo soli 20km dal via. La Sky di Froome, in previsione della crono decisiva di domani, ha lasciato spazio ai battistrada, che si sono portati a oltre sette minuti di vantaggio a 100km dal traguardo. Le squadre dei vari Greipel e Kristoff si sono mosse tardi e non sono riuscite a ricucire il gap dai fuggitivi, ormai salito a oltre 9 minuti, con meno di 50km da percorrere.



A 20 km dall'arrivo il momento chiave: Keukeleire scatta dal gruppo dei battistrada, riescono a seguirlo altri 8 corridori, tra cui l’italiano Bennati e Boasson Hagen. Il norvegese è poi bravo a non sprecare energie e a duemila metri dal traguardo parte, con uno scatto di pura potenza, e lascia tutti sul posto; per il corridore della Dimension Data è poi facile mantenere il margine acquisito e transitare per primo a Salon de Provence, conquistando così la sua terza vittoria in carriera alla Grande Boucle.



In classifica generale, Chris Froome, oggi arrivato, insieme al resto del plotone, con oltre 10' di ritardo, conserva la maglia gialla, con un vantaggio di 23” su Bardet e 29” su Uran; si deciderà tutto domani nella cronometro di Marsiglia.