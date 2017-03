Tirreno-Adriatico 2017: capolavoro Thomas, Van Avermaet leader

9 marzo 2017

Non manca lo spettacolo nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2017, la prima in linea, 229 km da Camaiore a Pomarance. La frazione, con diversi saliscendi, è animata da una fuga con sei uomini - Ballerini, Houle, Planet, Marangoni, Bonusi e Maestri -, ripresi dal gruppo a 26 km dall'arrivo. A vivacizzare la corsa nel finale è il Team Sky con Moscon, Rosa e Kiryenka, poi a 5 km dal traguardo, sul penultimo strappo, è il lussemburghese Jungels a rompere gli indugi e si porta dietro Thomas, Amador e la maglia azzurra Damiano Caruso.



Il quartetto fa il vuoto col resto del gruppo ma non c'è accordo e così Geraint Thomas coglie tutti di sorpresa e se ne va da solo a poco più di 3 km. Il gallese del Team Sky allunga, accumula oltre 20" sugli inseguitori e riesce difendersi sullo strappo finale, dove giunge da solo a braccia alzate per la sua prima vittoria in carriera in Italia. A 9" arriva il gruppo, con l'olandese Dumoulin che precede il campione del mondo Peter Sagan, il belga Van Avermaet e Francesco Gavazzi, quinto e primo degli italiani. In questo plotone anche Nibali e Aru.



Cambia anche il leader della classifica generale: la maglia azzurra resta nel Team BMC ma lascia le spalle di Caruso e passa su quelle del belga Van Avermaet, vincitore nel 2016. Domani, venerdì, va in scena la terza tappa, 204 km con partenza da Monterotondo Marittimo e arrivo a Montalto di Castro.