Sagan: "Il Mondiale è dedicato a Scarponi"

24 settembre 2017

Un campione sulla bici e nella vita. Peter Sagan si è confermato il più forte di tutti conquistando il terzo Mondiale consecutivo e poi ha dedicato la vittoria allo scomparso Michele Scarponi: "È per lui, un mio grande amico che domani avrebbe compiuto gli anni. Era un grande campione e sono vicino a sua moglie e ai suoi cari".



Lo slovacco sul traguardo di Bergen ha battuto Kristoff al fotofinish: "Chiedo scusa a Kristoff l'ho battuto proprio davanti alal sua gente, ma lo sport è così...". L'analisi della corsa è chiara: "Non è stato facile vincere oggi, ero rimasto nel secondo gruppetto e c'è stato un momento complicato. Poi sono riuscito a risalire, a prendere la posizione e a dare tutto in volata".



A conclusione di una giornata speciale: "E una dedica anche a mia moglie Kataryna che aspetta il nostro primo bambino".