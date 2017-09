Mondiali di Ciclismo, crono donne: doppietta olandese

19 settembre 2017

Che non fosse una gara semplice era già chiaro dal tracciato. Ad aggiungere difficoltà e a rimescolare le carte in tavola ci ha poi pensato la pioggia, penalizzando diverse atlete, rendendo il tracciato più ostico in discesa e facendo pesare oltremodo la salita. L’Italia, dopo la splendida partenza, con l’oro conquistato da Elena Pirrone e l’argento da Alessia Vigilia, avrebbe voluto proseguire su questa scia. Purtroppo non ce l'ha fatta Elisa Longo Borghini, troppo lenta nelle prime due frazioni, sofferente in salita e poco fluida sulla discesa, arrivata oltre la top 10 in una gara che senza pioggia sarebbe sicuramente stata alla sua portata. La sorpresa è invece stata Annemiek van Vleuten, olandese di 34 anni, già campionessa del mondo su strada nel 2011, abile nel gestire la discesa sotto la pioggia oltre che a non perdere secondi nell'ultima frazione. Ed è proprio nell'ultimo tratto che la van der Breggen, 27enne olandese, ha provato a rubare, senza successo, l'oro alla connazionale, finendo comunque con il secondo miglior tempo. A chiudere il podio è stata Katrin Garfoot, australiana, tenace nel non lasciare secondi indietro nella sfida a distanza contro la statunitense Dygert. Solo quinta Ellen van Dijk, tra le favorite ai blocchi di partenza ma troppo sofferente in salita, al punto da perdere la possibilità di vittoria già dopo il secondo intermezzo.