Giro d'Italia, Froome: "Vittoria incredibile, non c'è niente di meglio. Voglio tornare"

27 maggio 2018

"Mi è dispiaciuto non esserci potuto essere nel passato - ha proseguito Froome - Questa è una corsa molto esigente, diversa per questo da tutte le altre, per questo essere oggi in questa posizione, averlo vinto... non posso crederci". Sulla decisione della giuria di neutralizzare gli ultimi sette giri dell'ultima tappa di Roma: "La strada era pericolosa, hanno preso una buona decisione e alla fine hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto, neutralizzando la corsa. Non abbiamo mai minacciato di fermarci, questo mai".



"A volte si vince a volte no, sono contento del secondo posto e del lavoro della squadra. Sono stato tre volte in maglia rosa, è il mio secondo podio qui e tornero'". Così Tom Dumoulin ha commentato il suo Giro.