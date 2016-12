Giro 2016, 17a tappa: sorpresa Kluge, beffa Pozzato

25 maggio 2016

L'uomo che non ti aspetti. Va a Roger Kluge la 17esima tappa del Giro d'Italia 2016: il tedesco della IAM Cycling trionfa sul traguardo di Cassano d'Adda con un grande spunto da finisseur , andando a riprendere Filippo Pozzato (Southeast) a pochi metri dalla fine e vincendo davanti a Giacomo Nizzolo (Trek Factory Racing) e al connazionale Nikias Arndt (Giant-Alpecin). Tutto invariato in generale , Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo) rimane saldamente in rosa.

Tappa interlocutoria per la classifica, dopo le fatiche di Andalo i primi della classe si godono una giornata di relativo riposo con gli ultimi 50 chilometri completamente pianeggianti. Solo in avvio, qualche difficoltà altimetrica favorisce il tentativo di Daniel Oss (BMC), Pavel Brutt (Tinkoff) e Eugert Zhupa (Southeast): il trio tocca anche i 6 minuti di vantaggio sul gruppone, da cui ai - 30 si staccano anche Ignatas Konovalovas (FDJ), Lars Ytting Bak (Lotto Soudal) e Maxim Belkov (Katusha), che vanno a riprendere il terzetto di testa.



I sei resistono fino all'ultimo chilometro, ma il gruppo li riprende inesorabilmente. E quando sembra che si arrivi in volata, l'assenza di grandi velocisti (tutti già ritiratisi) favorisce i tentativi dei finisseur. Pozzato ce la mette tutta e va via in solitaria, ma scoppia a 200 metri dal traguardo e il bravissimo Kluge si toglie la soddisfazione di vincere la 17esima tappa. Nizzolo vince la volata di gruppo davanti ad Arndt e a Sacha Modolo (Lampre-Merida). Ma a vestire la maglia rosa è sempre il dominatore Kruijswijk, che fa un altro passettino verso il trionfo a Torino.