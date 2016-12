Giro 2015, 21a tappa: colpo Keisse, Contador esulta

31 maggio 2015

Si conclude a Milano il Giro d'Italia 2015 con la 21esima e ultima tappa, 178 km da Torino al capoluogo lombardo, sede dell'esposizione universale Expo. La frazione ha visto quattro uomini all'attacco, tra cui Philippe Gilbert, ma all'ingresso a Milano il plotone si è ricompattato. Tutto fa pensare ad un arrivo in volata dopo i 7 giri del circuito in centro attorno a Corso Sempione e al Castello Sforzesco, ma ai 30 km dall'arrivo attaccano Iljo Keisse, belga della Etixx-Quick Step e Luke Durbirdge, australiano della Orica-GreenEdge. I due guadagnano secondi di giro in giro mentre dietro la Tinkoff-Saxo di Contador fa l'andatura e nessuna squadra dei velocisti si organizza per aumentare il ritmo. Tutto di guadagnato per i due battistrada che arrivano in volata e Keisse brucia Durbridge, costretto alla piazza d'onore. Terzo il tedesco Kluge mentre quinto, migliore degli italiani, è Giacomo Nizzolo del Team Trek che conquista anche la maglia rossa di leader della classifica a punti.

Il grande protagonista è però Alberto Contador che sfila con la sua maglia rosa e poi festeggia sul gradino più alto del podio come vincitore del Giro d'Italia 2015 davanti ai due Astana Fabio Aru e Mikel Landa.