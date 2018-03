Ciclismo, Tirreno-Adriatico: quinta tappa a Yates, Kwiatkowski leader

11 marzo 2018

La "Corsa dei due mari" ha reso omaggio al corridore marchigiano, vincitore a tavolino del Giro d'Italia 2011 e deceduto poco meno di un anno fa, proprio mentre si allenava in vista di una nuova avventura nella corsa rosa. Il sogno di Scarponi s'infranse a pochi metri dalla propria abitazione, in uno scontro con un camioncino. L'Aquila di Filottramo è stata ricordata in ogni angolo del paesino marchigiano, mentre sul traguardo era presente la moglie Anna Tommasi.



Il miglior omaggio per "Scarpa" è arrivato dal britannico della Mitchelon-Scott, Adam Yates, che ha messo le mani sulla tappa più emozionante con uno scatto a 4 chilometri dal traguardo, precedendo Peter Sagan e Michal Kwiatkowski di 7". Il polacco è così balzato al comando della classifica generale, permettendo al Team Sky di riappropriarsi della maglia azzurra, che era detenuta da Damiano Caruso (Bmc), oggi 10° sul traguardo. Adesso il ragusano accusa un ritardo di soli 3" da Kwiatkowski. Lunedì è in programma la 6.a e penultima tappa, da Numana (Ancona) a Fano (Pesaro e Urbino), lunga 153 chilometri e con un circuito finale di 12,8 km da ripetere due volte.