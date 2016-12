Ciclismo, Mondiali 2016: trionfa la Etixx-QuickStep nella cronosquadre

9 ottobre 2016

La Etixx-QuickStep si aggiudica il titolo iridato vincendo la cronometro a squadre maschile ai Campionati del mondo di ciclismo su strada in corso a Doha . La squdra belga, formata da Kittel, Jungels, Lampaert, Martin, Terpstra e Vermote , copre i 40 chilometri col tempo di 42'32"39 e beffa per 12" la grande rivale Bmc , vincitrice nelle ultime due edizioni. Completa il podio la Orica-BikeExchange , mentre resta a bocca asciutta il Team Sky , quarto.

L'immagine finale della cronosquadre è quella di Bob Jungels seduto sull'asfalto, stremato dalla fatica e soprattutto dal caldo infernale di Doha che, come ampiamente previsto, sta condizionando questa edizione dei Mondiali. Meteo a parte, il trionfo della Etixx rilancia le ambizioni di Marcel Kittel e Tony Martin, apparsi in forma smagliante e tra i favoriti a vincere anche nelle prove individuali, rispettivamente in linea e a cronometro.



Tornando alla gara a squadre, il rimpianto più grande è quello della Bmc (Dennis, Kung, Oss, Phinney, Quinziato e Rosskopf) che non riesce a centrare il tris iridato pagando a caro prezzo un calo nella fase finale e perdendo la prima posizione per 12 secondi. Decisamente più netto (37") il divario tra i campioni della Etixx e il gradino più basso del podio occupato dalla Orica.