Ciclismo: il Giro d'Italia 2019 parte da Bologna

24/09/2018

Il Giro d'Italia prenderà il via da Bologna per la seconda volta nella sua storia. Nel 2019 (102a edizione) la corsa rosa scatterà sabato 11 maggio con una crono individuale di 8,2 km dal centro della città alla salita di San Luca. Domenica 12 il Giro ripartirà da Bologna per dirigersi verso sud. Le altre tappe nella Regione saranno la 9.a con la crono di 34,7 Km Riccione-San Marino (unico "sconfinamento") e la 10.a da Ravenna a Modena di 147 km.