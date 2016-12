Doping, Schwazer notifica il ricorso alla Fidal

11 luglio 2016

I termini per andare a Rio, ormai, sono davvero strettissimi: il 18 luglio, lunedì prossimo, scadono infatti definitivamente le iscrizioni ai Giochi. "Noi stiamo andando avanti per la nostra strada - prosegue Brandstaetter -. L'ultimo parere raccolto, in ordine di tempo, è quello di un luminare olandese che ha rimarcato quello che hanno già detto in tanti: quello di Alex è un profilo antidoping".