Atletica, Tamberi verso i Mondiali di Londra: "Voglio una medaglia"

9 agosto 2017

Gianmarco Tamberi è abituato a saltare verso l'alto e a due giorni dall'inizio dei Mondiali di Atletica a Londra non si tira certo indietro: "Non sono venuto qui per fare presenza, io voglio una medaglia " ha detto l'altista azzurro. "Sarà durissima, sarà un'impresa, ma quello che mi portato fin qui è l'idea di salire sul podio. Il giorno dopo l'infortunio ho ricominciato da capo con in testa questo Mondiale, è stato un percorso duro".

"Gimbo", si prepara al ritorno dopo 13 mesi e dopo il crack della caviglia che ha infranto il suo sogno olimpico: "Da li' ho ricominciato da capo, da zero, con in testa il Mondiale di Londra, ed è stato un percorso durissimo, pieno di alti e bassi. A maggio, improvvisamente, in un allenamento, ho ritrovato le sensazioni giuste. Non vedo l'ora di saltare" ha detto alla vigilia del Mondiale. "Ci ho creduto sempre, anche quando ero lontanissimo dal tornare in pedana, mi sono forzato a rimanere a dieta quando ancora avevo le stampelle. E ora non sto nella pelle".