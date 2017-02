Atletica, Howe torna a volare oltre gli 8 metri

18 febbraio 2017

Dopo tanti anni di ombra, arriva una luce nella carriera di Andrew Howe . ll 31enne dopo quasi sette anni è tornato a saltare una misura oltre gli 8 metri, superati di un centimetro. Non gli è bastato per il successo in una gara chiusa al terzo posto. A vincere il campionato italiano indoor ad Ancona è stato Marcell Jacobs delle Fiamme Oro con 8,06, un centimetro meglio del ventenne siciliano Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle.

Erano quasi 7 anni dall'8,12 degli Europei di Barcellona del 2010 che il recordman nazionale assoluto, argento mondiale 2007, non raggiungeva questo livello. Negli ultimi anni, dopo il nuovo grave infortunio al tendine d'achille del piede sinistro nel 2011, per lui un ritorno faticoso alle gare. La partecipazione alle Olimpiadi di Londra nei 200 mancata di 11 centesimi. Poi il ritorno al salto in lungo con risultati lontani dal suo personale. E ora finalmente un po' di luce in fondo al tunnel.