Pistorius in carcere mangia solo scatolette: teme di essere avvelenato

Solo cibo in scatola per Oscar Pistorius nel carcere 'Kgosi Mampuru' di Pretoria, dove sta scontando una pena di 5 anni di detenzione per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. Secondo quanto riportato dai media sudafricani, l'ex campione paralimpico ha paura di essere avvelenato e così ha deciso di nutrirsi solo con scatolette che lui stesso compra allo spaccio del carcere. Pistorius avrebbe ricevuto minacce di morte da altri carcerati.