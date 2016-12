Tuffi, Cagnotto: "Giusto lasciare ora, il trampolino mi mancherà"

31 agosto 2016

Grande festa a Bolzano per Tania Cagnotto dopo le due medaglie olimpiche conquistate a Rio de Janeiro. A seguirla c'era anche Premium Sport che l'ha intervista in esclusiva: "Sono molto emozionata a vedere tutte queste persone, non mi aspettavo di vedere tutta questa gente, è bellissimo. Cosa mi mancherà e cosa no della mia vita precedente? Mi mancheranno gli allenamenti, la preparazione per le gare e le gare stesse. Non mi mancherà invece la tensione prima delle gare, dove soffrivo molto. Sono contenta di aver chiuso all’apice, dopo le medaglie vinte a Rio: meglio di così non poteva finire. Futuro? Adesso penserò al matrimonio che sarà in spiaggia sull’isola d’Elba".