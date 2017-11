PyeongChang 2018: la fiaccola olimpica è arrivata in Corea

1 novembre 2017

A 100 giorni dall'inizio dei Giochi invernali di PyeongChang, la fiamma olimpica è arrivata in Corea del Sud. Il simbolo olimpico era stato acceso una settimana fa a Olimpia, in Grecia, e adesso - partendo da Incheon, dove è stata accolta dal presidente del Comitato Organizzatore di Pyeongchang2018 - affronterà un viaggio di 100 giorni attraversando in lungo e largo il Paese e 17 città, con ben 7.500 tedofori impiegati e dopo ben 2.018 km percorsi, quanti l'anno che ospitera' l'evento. Le Olimpiadi invernali scatteranno giovedì 8 febbraio con le prime prove di curling e le qualificazioni del salto uomini, mentre venerdì 9 si terrà anche la cerimonia inaugurale.