Pallanuoto, il Recco non si ferma: è ancora scudetto

27 maggio 2018

Anche quest’anno nulla da fare: il Recco è padrone assoluto della pallanuoto italiana e mette in bacheca il 13° scudetto consecutivo per un totale di 32 titoli nazionali vinti . Si arrende ancora Brescia che per la settima volta negli ultimi sette anni deve accontentarsi del ruolo di vicecampione. Nell’atto conclusivo della Final Six di Siracusa i liguri passano 8-5 grazie alle doppiette di Bodegas e Di Fulvio .

Tutto secondo pronostico alla piscina Caldarella. Il Recco indossa il suo abito migliore ed è nuovamente sul tetto d’Italia. Difesa imperforabile, attacco cinico e il Brescia si deve nuovamente inchinare. Dopo la battaglia in semifinale contro la Bpm Sport & Management, ai ragazzi di Bovo sarebbe servito forse un miracolo per riuscire a reggere l’impatto contro la tracotanza atletica del team di Vujasinovic. Secondo scudetto per il tecnico serbo che sfrutta al massimo il gap di forza e qualità in panchina tra le due squadre e centra il secondo obiettivo stagionale dopo la Coppa Italia: nel mirino ora c’è la Champions League e il primo passo, nella Final Eight di Genova, sarà proprio contro il Brescia.



A Siracusa la Pro Recco vince da squadra, ma da sottolineare ci sono le prestazioni di Ivovic, insuperabile sui due metri, di Bodegas e Di Fulvio in attacco, di Molina in regia e del solito Tempesti tra i pali (anche per “l’Albatros di Prato” è il 13° scudetto consecutivo). Al Brescia, che pure non s’è comportato male in difesa, non bastano i 3 gol del solito Rizzo: il Recco spacca la partita nei primi due tempi e poi la gestisce in scioltezza dopo il cambio di campo arrivando senza patemi alla sirena finale.