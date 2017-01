Nfl, playoff: al Super Bowl sarà Falcons contro Patriots

23 gennaio 2017

Il Super Bowl numero 51, in programma il 5 febbraio all'NRG Stadium di Houston, sarà dunque una sfida tra i Falcons di Matt Ryan (candidato numero uno al titolo di Mvp stagionale) e i Patriots di Tom Brady. Atlanta chiude nel migliore dei modi la sua avventura al Georgia Dome, lo stadio che verrà presto demolito per far spazio a un impianto modernissimo. L'attacco dei Falcons distrugge la difesa dei Packers non solo grazie ai lanci del quarterback ma anche per le ricezioni e la corsa di Julio Jones (2 touchdown a segno). Rodgers prova ad illuminare l'attacco di Green Bay con 287 yds e 3 td ma all'intervallo il punteggio di 24-0 parla chiaro: Atlanta vince il titolo di Nfc e approda per la seconda volta nella sua storia al Super Bowl dopo averlo perso nel 1999 contro Denver.



Senza storia anche il match del Gillette Stadium di Foxborough con i Patriots che vanno a caccia del quinto Vince Lombardi Trophy, tutti vinti con la coppia Belichick-Brady (coach-quarterback). Abbattuti gli Steelers di "Big" Ben Roethlisberger (314 Yds, 1 Td pass, 1 intercetto), Antonio Brown, Le'Veon Bell (subito out per infoertunio) e DeAngelo Williams. Tra le fila di New England Chris Hogan riceve per 180 yds e mette a referto 2 mete. A 39 anni Tom Brady scenderà in campo nel suo settimo Super Bowl, più di quanti disputati tutti insieme da 28 franchigie.