La Community degli Adidas Runners conquista Milano

23 ottobre 2017

Ad un anno di distanza dalla presentazione di Adidas Runners, la community di adidas continua a crescere e allarga il proprio raggio d’azione su Milano moltiplicando i luoghi di incontro e le attivazioni dedicate ai runner. Oltre a Runbase, che continuerà ad essere un punto di riferimento di zona Sempione, da maggio sono state avviate numerose attività sviluppate dal brand a tre strisce con l’obiettivo di ampliare il proprio presidio su diverse aree della città e aumentare il coinvolgimento dei runners milanesi con la community e la categoria adidas running.



A Maggio è partita l’attività “Unlock District”, che porterà durante l’arco dell’anno le run e i workout dedicati alla community nei quartieri storici e nuovi di Milano. Il nuovo appuntamento settimanale è attivo da subito nella zona di Darsena-Navigli. A partire da giugno, ogni lunedì, l’appuntamento settimanale Unlock District verrà attivato anche nella zona di Lambrate così da avere un presidio costante sulle aree strategiche di Sempione, Navigli e Lambrate con un calendario fisso per tutto l’arco del 2017. Oltre il presidio nelle tre importanti aree cittadine, l’intero anno sarà animato da diverse attività che interesseranno Milano: sono previste 16 Special Run che permetteranno alla community di vivere il running da un punto di vista insolito e divertente, unendo l’attività fisica a visite culturali e momenti di intrattenimento esclusivi, creando un legame ancora più forte con la città.



Tra le attività proposte le Special Run&Explore, appuntamenti in collaborazione esclusiva con WAAM per esplorare le location più underground e sconosciute di Milano, le Special Run&Party, attività che prevedono una prima parte di attività fisica seguita da un concerto live al Santeria Social Club e le Special Run&Lunch, giornate che coniugano il running con lo svago creando momenti conviviali nelle cascine milanesi. Tutte le nuove attività sono organizzate con il supporto del nuovo BUS adidas runners, un mezzo mobile che permette ai runners di cambiarsi e depositare le proprie borse all’interno del veicolo per unirsi alla community e partecipare agli allenamenti di gruppo.



Tra i servizi disponibili, oltre all’area espositiva con gli ultimi prodotti adidas, i coach presenti saranno a disposizione per realizzare il test per l’analisi dell’appoggio del piede, oltre che di provare il prodotto più adatto direttamente su strada. Al fianco del BUS sono inoltre disponibili mezzi personalizzati per offrire un utile servizio di appoggio durante le run.



Come racconta Irene Larcher, Sr. Director Brand Activation adidas, “il running rappresenta per adidas una categoria strategica su cui abbiamo concentrato molti investimenti. La decisione di puntare anche a Milano con la community degli adidas runners, progetto internazionale presente in numerose città del mondo, sta dando ottimi risultati ed è la prova del grande coinvolgimento che questo sport riesce a generare. Nel corso del 2017 abbiamo deciso di allargare ulteriormente il nostro presidio sulla città con un piano di attivazione molto ambizioso che sottolinea il nostro interesse ad offrire ai runners, sia neofiti che esperti, un servizio completo all’insegna del miglioramento dei propri risultati e del divertirsi insieme”.



Durante ogni run sono previsti diversi livelli di allenamento condotti da coach e trainer esperti che accompagneranno i runner durante i percorsi di allenamento. Per informazioni sugli appuntamenti e partecipare alle run è necessario riservare il proprio posto su: https://www.adidas.it/adidasrunners/it_IT/



Informazioni utili: adidas Runners è un movimento globale nato per supportare ed unire i runners di tutto il mondo. È una vera e propria community aperta a tutte le persone che vogliono sia allenarsi divertendosi sia prepararsi intensamente per dare il massimo in gara e celebrare insieme i propri successi. Entrare in questa community permette a tutti i membri, di tutti i livelli di preparazione, di avvalersi di piani personalizzati, dei consigli di coach esperti e di servizi esclusivi per raggiungere i propri obiettivi e trovare quel giusto equilibrio psicofisico, di corpo e mente, che solo la corsa può dare.



Sito: https://www.adidas.it/adidasrunners/it_IT/

Gruppo Facebook: adidas runners Milano

Hashtag #adidasrunners e #whyirunmilano