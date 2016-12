Doping, hacker violano database della Wada: spuntano cinque atleti italiani

23 settembre 2016

Si tratta di cinque atleti che hanno conquistato una medaglia a Rio 2016 (quattro argenti e un bronzo della Lodo), ma nessuno rischia la squalifica perché si tratta di prescrizioni in accordo con la Wada. Paolo Pizzo e Rachele Bruni sono stati autorizzati quattro anni (dal 2010 al 2014) ad assumere del formoterolo, farmaco utilizzato per la cura dell'asma. Il capitano della nazionale di pallavolo, Emanuele Birarelli, è stato autorizzato per tre settimane all'assunzione di betametasone - sempre per la cura dell'asma - e prednisone - per problemi reumatologici - nel settembre 2015, quando era fermo per infortunio. Nella prescrizione di Teresa Frassinetti c'è il prednisone - assunto quattro giorni lo scorso luglio -, Matteo Lodo ha invece preso il beclometasone (per le vie respiratorie) per otto giorni tra la fine di luglio e l'inizio agosto. I nomi rivelati nei quattro elenchi precedenti comprendevano sportivi del calibro di Serena e Venus Williams, Chris Froome, Bradley Wiggins e Rafa Nadal. In questo nuovo elenco, oltre agli atleti italiani, ci sono anche il ciclista Fabian Cancellara, il cestista Milos Teodosic e campioni del nuoto quali Cameron Van Der Burgh, Cate Campbell, Steffen Diebler e Rikke Moeller Pedersen.