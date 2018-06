Coni, Malagò confermato presidente: "Sogno ancora i Giochi"

11 maggio 2017

"Un presidente del Coni non può non sognare le Olimpiadi, sarebbe come tradire la propria storia". Giovanni Malagò, appena rieletto alla guida del comitato olimpico italiano, torna così su quella che è stata la grande delusione del suo primo mandato: la rinuncia alla candidatura di Roma per i Giochi del 2024. "Nessuno infatti si capacita dell'occasione mancata - ha proseguito Malagò- vediamo cosa succederà a Lima, per l'assegnazione del 2024: il sogno deve restare tale, poi dobbiamo guardare le reali possibilità".

L'attenzione è appunto su Lima, che a settembre 2017 ospiterà la sessione del Cio che dovrà assegnare i Giochi olimpici 2024, per i quali sono rimaste in lizza due città: Los Angeles e Parigi. Cosa potrebbe accadere, seguendo il discorso di Malagò? Difficile fare ipotesi che possano coinvolgere di nuovo Roma nel "giro" delle candidate, anche se dalle parole del rieletto numero uno del Coni pare che emergano insperati spiragli.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X