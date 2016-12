Coni: 150mila euro per l'oro di Rio

24 maggio 2016

E' di 150mila euro lordi, 10mila in più rispetto alle Olimpiadi di Londra 2012, il premio che il Coni elargirà ai vincitori dei medaglia d'oro ai prossimi Giochi di Rio de Janeiro. Lo ha stabilito la Giunta del Coni. Restano invece identici quelli legati all'argento (75.000 euro) e al bronzo (50.000 euro).



"Speriamo di pagare tante 10.000 euro in più..." ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò. Nel corso della riunione, la Giunta nazionale del Coni ha decretato l'inserimento di 5 nuovi atleti nella "Walk of fame".

Si tratta dell'olimpionica sdi scherma Valentina Vezzali, di Alberto Braglia, ginnasta portabandiera azzurro ai Giochi di Stoccolma 1912, di Sandro Mazzinghi, pugile campione del mondo nei pesi medi junior, della mezzofondista Paola Pigni, bronzo ai Giochi di Monaco 1972 e delpallanuotista Mario Fiorillo, capitano del Settebello oro a Barcellona 1992.