Boxe: Muhammad Ali ricoverato in ospedale

2 giugno 2016

Muhammad Ali è stato ricoverato in ospedale per un problema respiratorio. La 74enne leggenda del pugilato si trova comunque in buone condizioni e la sua permanenza in clinica sarà di pochi giorni. Lo ha detto all'Associated Press Bob Gunnell, portavoce della famiglia dell'ex campione dei pesi massimi, senza divulgare il nome dell'ospedale che lo ha in cura e quando Ali lascerà la struttura per tornare a casa.