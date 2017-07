Wrc Polonia: Neuville vince e accorcia su Ogier

2 luglio 2017

Grande festa Hyundai in Polonia: Thierry Neuville al volante della sua i20 si è aggiudicato l'ottava prova del Mondiale Wrc davanti al compagno Paddon. Un successo importante per il belga che si è avvicinato alla vetta del Mondiale. Ogier (Ford) con il tezo posto ottenuto ha ora un vantaggio di soli 11 punti in classifica. Grande sfortuna per Tanak (Ford) che era al comando prima di dover ritirarsi nell'ultima giornata, nel PS21, per lo schianto contro un albero.