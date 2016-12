Rally, Mikkelsen fa il bis personale in Polonia

3 luglio 2016

Il Mondiale Rally regala un nuovo vincitore in questa stagione, il sesto dopo Ogier, Latvala, Paddon, Meeke e Neuville. In Polonia, settima prova 2016, è toccato ad Andreas Mikkelsen salire sul gradino più alto del podio, suo secondo successo in carriera. Il norvegese della Volkswagen ha battuto Tanak (Ford), secondo a 26"2, e Paddon (Hyundai), terzo a 28"5. Sesto Ogier (Volkswagen), che non vince da febbraio, ma resta in testa alla classifica.