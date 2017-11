Rally, in Australia vince Neuville

19 novembre 2017

Il Mondiale Rally 2017 si chiude con il sigillo di Thierry Neuville, che pone fine alla stagione con il successo in Australia. Una vittoria, la sua quarta dell'anno, che gli vale il secondo posto in campionato alle spalle dell'iridato Ogier, solo quarto nella tappa Down Under. Sul podio con il belga della Hyundai salgono anche l'estone Tanak (Ford), secondo a 22"5, e il neozelandese Paddon, terzo a 59"1 con l'altra i20.