Rally d'Argentina: Neuville vince al fotofinish

30 aprile 2017

Spettacolare epilogo al Rally d'Argentina che è stato deciso nella power stage. Thierry Neuville nell'ultima speciale ha sorpassato per soli 0.7" Elfyn Evans (Ford Fiesta) e ha trionfato con la sua Hyundai i20: secondo successo consecutivo. Il belga ha costruito la sua rimonta nella speciale 17 quando è arrivato a 0.6" dall'inglese alle prese con problemi ai freni. Poi Neuvile ha vinto anche la speciale 18 di 16 km e ha chiuso in trionfo. Terzo posto per Tanak (Ford Fiesta) che ha preceduto il compagno Ogier. Quinto Latvala con la Toyota.