Monza Rally Show: Valentino Rossi e gli altri già in pista

26 novembre 2015

E' iniziato il weekend del Monza Rally Show . Valentino Rossi e gli altri sono scesi in pista per le prove e per lo shakedown. Il pilota Yamaha in gara al volante della Ford Fiesta WRC numero 46 è il candidato principale per la vittoria finale. Quest'anno se la dovrà vedere con Thierry Neuville (Hyundai). Appuntamento fisso anche per il campione motocross Tony Cairoli . Domenica pomeriggio il Master Show sarà visibile in streaming su sportmediaset.it.

Tra i più attesi, oltre a Rossi, c’è anche Antonio Cairoli. L’otto volte campione del mondo di motocross è alla sua terza partecipazione al rally brianzolo e l’obiettivo, parola del messinese, sarà quello di guadagnare per la prima volta il podio dopo l’ottima sesta piazza conquistata nel 2014. Nel corso della giornata tutti i piloti hanno preso confidenza con l’asfalto monzese nel corso delle prove libere, antipasto del grande show che inizierà venerdì con la presentazione in griglia di partenza dalle 14.51, tre vetture al minuto, e con l’inizio della prima Prova Speciale alle 15.55. Apripista per venerdì e sabato saranno Luca Filippi e Steve "Buggsy" Biagioni, Gigi Galli per domenica. Per gli appassionati uno spettacolo in pista, ma anche fuori grazie al Paddock Village, come sempre ricco di attività e di personaggi e all’Exhibition Area, un padiglione espositivo ideale per conoscere da vicino diverse realtà. All’interno dell’area sarà possibile ammirare splendide vetture come la Mercedes AMG GLE 63 Coupè brandizzata "Eni i-Sint" e le Fiat Abarth 695 biposto e 500 R3T; ci si potrà iscrivere inoltre alla Fondazione Marco Simoncelli e aderire alle iniziative per la raccolta fondi per la realizzazione di un centro d’accoglienza per ragazzi disabili e si potrà respirare l’atmosfera dei rally più leggendari con proiezioni video e molto altro.