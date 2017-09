Motocross: Fontanesi campionessa Mondiale

17 settembre 2017

Trionfo Mondiale per Kiara Fontanesi . L'italiana ha conquistato il suo quinto titolo iridato motocross a Villars sous Ecot. Un successo incredibile perché Kiara si è presa il Mondiale con un solo punto di vantaggio sulla Lancelot al termine di un weekend pazzesco. La festa è arrivata al termine di gara 2 con un colpo di scena all'ultimo giro. La Van De Van, campionessa virtuale, è rimasta bloccata in una salita e Kiara ha messo a segno il sorpasso utile per laurearsi campione grazie al terzo posto dietro alla Duncan e alla Lancelot.

“Sono senza parole. Ho solo voglia di urlare di gioia. È stata una stagione difficile, dove ho patito degli episodi sfortunati. Però sapevo che guidando bene avrei potuto vincere. Ci si è messo il maltempo a complicare le cose già in prima manche quando sull’asciutto stavo andando via. Nel fango ho guidato con parsimonia senza voler strafare perché la pista era molto scivolosa. Non volevo fare errori. Le altre sono andate via e io ho tenuto il mio ritmo. È bellissimo vincere gara e Mondiale. Ringrazio tutti per questo titolo sofferto e meritato. Sono cinque! Non ho parole Solo grandi emozioni perché è stata una stagione molto tirata e qui era difficile. Meraviglioso tornare a vincere dopo un anno negativo come il 2016. Avevo buone sensazioni che si sono avverate”, ha detto.