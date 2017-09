Piega e Spiega Day: in pista con Max Temporali

11 settembre 2017

Anche quest'anno torna il "Piega e Spiega Day", l'iniziativa di Max Temporali per portare in pista motociclisti di tutte i livelli. Si tratta di un maxi corso di guida completamente gratuito. L'appuntamento è per il 22 settembre al Motodromo di Castelletto di Branduzzo, dove ci saranno anche Lorenzo Savadori e Federico Caricasluo, protagonisti del Mondiale Superbike e Supersport. L'invito è aperto ai primi 100 che si iscriveranno. Ci sarà anche la possibilità di provare le nuove Aprilia Tuono e Shiver. Per info e iscrizioni: info@motodromo.it o 0383855008.